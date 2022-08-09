في محافظتين.. إصابة 5 أشخاص بينهم مسلحان اشتبكا مع قوة أمنية

Category: أمـن

Date: 2022-08-09T10:04:40+0000
في محافظتين.. إصابة 5 أشخاص بينهم مسلحان اشتبكا مع قوة أمنية

شفق نيوز /افادت مصادر امنية في محافظتي ميسان وديالى، اليوم الثلاثاء، باصابة خمسة أشخاص بينهم مسلحان حاولا مواجهة قوة أمنية باطلاقات نارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دورية أمنية اعترضت شخصين يستقلان دراجة نارية ويحملان سلاحاً في منطقة (ساطي) في أطراف ناحية ابي صيدا، شمال شرقي بعقوبة، وحاولت معرفة سبب حملهما للسلاح".

وأضاف المصدر أن "المسلحين اطلقا النار فوق رؤوس عناصر الدورية بهدف تخويفهم، فرد عليهما ضابط الدورية بإطلاق نار ما تسبب بإصابتهما، وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "القوات الامنية فتحت تحقيقاً بالحادث لكشف تفاصيله وملابساته".

وتشهد ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة حوادث امنية ونزاعات مسلحة بين الحين والآخر بسبب سطوة الجماعات الخارجة عن القانون و الثارات العشائرية والطائفية.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان لوكالة شفق نيوز إن " ثلاثة مزارعين اصيبوا خلال اشتباك بالسلاح الابيض في ناحية البتيرة بمحافظة ميسان".

وأضاف المصدر أن" قوة أمنية تدخلت وفضت النزاع بين المتشاجرين، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب ودوافع الاشتباك بين المزارعين".

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