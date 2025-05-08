في محافظتين.. إصابة امرأة بطعنات سكاكين والسجن 7 سنوات بسبب حادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإصابة امرأة صاحبة محل لبيع الملابس بعدة طعنات خلال مشاجرة، فيما أصدرت القضاء في محافظة ذي قار حكماً بالسجن بحق مواطن تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة صاحبة محل لبيع الملابس المستعملة (البالة) في سوق خانقين شمال شرقي ديالى، وتعرضت لعدة طعنات بالسكاكين خلال مشاجرة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وفي ذي قار، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لسبع سنوات بحق مواطن تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير شمالي المحافظة".

وأشار إلى أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 36 من قانون المرور رقم 8 لسنة2019المعدل".