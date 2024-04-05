في محافظتين.. شخص يقتل شقيقته "غسلاً للعار" وامرأة ورجل "ستينيان" يُقدمان على الانتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بقيام شخص بقتل شقيقته رمياً بالرصاص بدافع "غسل العار"، في منطقة التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "(غسل العار)، دفع أخاً على القيام بقتل شقيقته مستخدما سلاح نوع كلاشنكوف وقام باطلاق النار عليها برصاصة استقرت في منطقة الرأس"، مبيناً أن "الجريمة حصلت بالقرب من السكراب ضمن قضاء التاجي".

ولفت المصدر إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الجاني".

في حين أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بأن امرأة كبيرة في السن أقدمت على الانتحار وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة في الستينات من عمرها اقدمت على الانتحار بعدما رمت بنفسها بنهر الفرات بقضاء الكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "دوافع الانتحار بحسب التحقيقات الاولية بينت ان المنتحر تعاني من حالة نفسية"، لافتا إلى أن "قوة امنية من الشرطة النهرية قامت باخراج الجثة من النهر وإرسالها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

إلى ذلك أفاد مصدر آخر، بانتحار رجل جنوبي العاصمة بغداد، بإلقاء نفسه من سطح منزله.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "رجلاً من مواليد 1963، بأسلوب رمي نفسه من أعلى سطح منزله ضمن حي الميكانيك في منطقة الدورة".

وأضاف المصدر أن "أسباب الانتحار لم تعرف بعد، في حين فتحت القوات الامنية تحقييقاً بالحادث".