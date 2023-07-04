في محافظتين.. شخصان قضّيا بظروف غامضة ومصرع شاب بحادث مزدوج

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع شاب بحادث سير وغرقه في أحد الجداول، فيما عثرت الشرطة على جثة رجل خمسيني داخل منزله قضى بظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية عثرت على جثة شاب في احد الجداول باطراف ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة، بعد تعرضه لحادث سير واختفائه منذ يوم امس".

واضاف ان "جثة الشاب نقلت الى دائرة الطب العدلي فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث".

واشار المصدر الى ان "قوات الامن عثرت على جثة رجل خمسيني داخل منزله في منطقة سيف سعد التابعة لناحية هبهب 12 كم شمال غرب بعقوبة، توفي منذ ايام عدة بحسب المعلومات الاولية".

وبين ان "جثة الرجل نقلت الى دائرة الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً أبلغ عن وفاة شقيقه في حي الاعلام بجانب الكرخ، مبيناً أنه "تم التوجه الى مكان الحادث والدخول الى الدار ضمن المنطقة اعلاه، والعثور على الجثة داخل الغرفة على السرير وتبين ان الجثة متفسخة لمرور اكثر من يومين على الوفاة".

واشار الى انه "تم رفع الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي لبيان سبب الوفاة".