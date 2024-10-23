في محافظتين.. شاب ينتحر بسبب مشاكل عائلية واعتقال 3 آسيويين تسللوا للعراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة صحة كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار شاب شنقاً بسبب مشاكل عائلية وسط المحافظة، فيما ألقت قوة من شرطة صلاح الدين القبض على ثلاثة من الجنسية النيبالية دخلوا العراق بطريقة غير شرعية.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً يدعى (م. ع. أ) يبلغ من العمر 20 عاماً قام بالانتحار شنقاً داخل غرفته في منزل العائلة وسط مدينة كركوك".

وأضاف أن "قوة من الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادث"، مشيراً إلى أن "ذوي الشاب ذكروا أن سبب الانتحار هو مشاكل داخل العائلة".

من جانب آخر، أبلغ مصدر في شرطة صلاح الدين، وكالة شفق نيوز، أن "فوج الطوارئ السابع وبالتنسيق مع مفارز سيطرة الشهيد اللواء الركن (صباح سفر خلف) ضبطت عجلة نوع (دوج رام) يقودها شخص عراقي يدعى (س. ج. م) وهو يقوم بنقل وتهريب أشخاص ثلاثة أشخاص نيباليين قادمين من محافظة كركوك باتجاه العاصمة بغداد".

وبين المصدر أن "العملية نفذت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أشخاص يحملون الجنسية النيبالية دخلوا الأراضي العراقية بصورة غير شرعية"، مؤكداً أنه "تم نقل المعتقلين الأجانب وسائقهم العراقي إلى مقر احتجاز لدى شرطة المحافظة".

وفي السياق أكد المصدر أن "قسم شؤون السيطرات تمكن من ضبط سيارة وسائقها وهو يقوم بنقل وتهريب المشروبات الكحولية الممنوعة من التداول".

وأشار إلى أنه "تم تسليم العجلة والسائق والحمولة إلى قسم مكافحة الجريمة المنظمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".