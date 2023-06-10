في محافظتين.. "سكين حادة" تنهي حياة مراهق وانتشال جثة عشريني ومصرع موظف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم السبت، بأن شجاراً أنهى حياة شاب وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجارا في قرب جسر الزهور في منطقة الجمعيات وسط مدينة ميسان مركز المحافظة بين طرفين أنهى حياة شاب يبلغ من العمر 17 بعدما تلقى طعنة سكين حادة أصابت القلب بشكل مباشر".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما لم يعرف سبب اندلاع الشجار بين الطرفين".

وفي ذي قار، لقي شابين مصرعهما وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب مجهول الهوية يرجح في العشرينات من عمره من نهر الفرات وسط مدينة الناصرية، دون معرفة سبب الغرق".

وتابع المصدر، كما أن "حادث تصادم قرب المستشفى التركي بين دراجة نارية وعجلة جيب شيروكي سائقها من البصرة، حيث أدى الحادث لمصرع سائق الدراجة وهو موظف في وزارة الصحة، فيما تم توقيف سائق العجلة كونه المقصر بالحادث".