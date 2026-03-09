في محافظتين.. سقوط خزان صاروخ داخل عقار سكني وطائرة مسيرة (فيديو)

شفق نيوز- نينوى/ ذي قار

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الاثنين، بسقوط خزان صاروخ داخل أحد العقارات في إحدى القرى دون وقوع إصابات بشرية، فيما سقطت طائرة مسيرة في هور جنوبي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "خزان وقود لصاروخ سقط داخل عقار في قرية السفرة ضمن ناحية تل عبطة، دون أن يسفر عن أي إصابات بين الأهالي أو أضرار كبيرة في الممتلكات".

وأضاف أن "القوات الأمنية باشرت بإجراءات الفحص والتعامل مع المخلفات وفق السياقات الأمنية المعتمدة".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم تأمين موقع السقوط لحين استكمال الإجراءات الفنية من قبل الفرق المختصة".

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، بسقوط طائرة مسيرة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة سقطت مساء اليوم، في قضاء الگرمة في هور آل زياد جنوبي محافظة ذي قار، دون التسبب بإضرار مادية أو بشرية".

وحصلت شفق نيوز على مقطع فيديو يوضح سقوط الطائرة المسيرة واشتعال النيران فيها.