في محافظتين.. سطو مسلح على منزل ومطعم ورجل يقتل ابنته

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، بوقوع جريمتي سطو مسلح في وسط المحافظة، فيما أدى حادث سير لمصرع وإصابة 4 أشخاص.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين قاموا بعملية سطو مسلح على مطعم وكوفي شوب بمدينة النجف وافراغه من كافة محتوياته ولاذوا بالفرار لجهة مجهولة، فيما قام مجهولين آخرين بعملية سطو مسلح على منزل سكني وقاموا بسرقة أموال ومخشلات ذهبية تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار عراقي".

وتابع المصدر، أن "حادث سير بين عجلتين نوع صالون على طريق المطار في المحافظة وأدى لمصرع شخص على الفور وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة ".

وفي بغداد، أقدم رجل على قتل ابنته نتيجة خلافات عائلية في إحدى الضواحي شمالي العاصمة.

واخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن رجلا قتل ابنته تولد 2003 بأسلوب إطلاق النار عليها اثناء نومها داخل المنزل ضمن قضاء الحسينية ولاذ بالفرار.