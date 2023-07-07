في محافظتين.. رصاص "احتفالات الحج" ينهي حياة طفل واصابة منتسب خلال "صيانة" سلاح ناري

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بمقتل طفل بسبب رصاص طائش احتفالاً بعودة أحد حجاج مكة، فيما أصيب منتسب في وزارة الداخلية نتيجة "صيانة" سلاحه الشخصي في محافظتي واسط وديالى.

وفي محافظة واسط، قال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات قتل وسط مدينة الكوت، مركز المحافظة، بسبب رصاص طائش في الهواء فرحاً بعودة أحد حجاج بيت الله الحرام بعد إتمامه مناسك الحج في العربية السعودية".

وأضاف المصدر أن "الأجهزة الامنية فتحت تحقيقاً موسع بالحادث لمعرفة ملابساته وتقديم الجاني للعدالة لينال جزاءه العادل".

وفي محافظة ديالى، قال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شرطياً أصيب بجروح بليغة أثناء قيامه بصيانة سلاحه الشخصي في اطراف ناحية السلام، 25 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "الاجهزة الامنية نقلت المصاب الى المستشفى فيما فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".