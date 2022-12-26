في محافظتين.. رجل يحاول الانتحار "حرقاً" وحكم قضائي بسجن مسلح هاجم منزل أستاذة جامعية

شفق نيوز / كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن محاولة شخص الانتحار بـ"حرق نفسه" في الجانب الأيمن من الموصل، فيما قضت محكمة جنايات واسط بسجن متهم بعد إدانته بارتكاب جريمة سطو مسلح على منزل أستاذة جامعية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "رجلاً قام بإضرام النار بنفسه محاولاً الإنتحار داخل منزله في حي الهرمات بالجانب الايمن من الموصل"، مبيناً أن "الرجل حاول الانتحار بسبب مشاكل عائلية".

وأضاف المصدر أن "الرجل استخدم النفط الابيض في حرق نفسه وبلغت نسبة الحروق 95‎%‎ وهو في حالة حرجة جداً الآن وقد لا ينجو من الاصابات التي خلفتها الحروق بجسده".

من جهتها؛ قالت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "من خلال متابعة إنجاز القضايا التي يتبناها قسم مكافحة اجرام واسط محكمة جنايات واسط تصدر حكما بحق مدان بالحبس عشر سنوات لارتكابه جريمة سطو مسلح على منزل أستاذة جامعية".