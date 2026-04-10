في محافظتين.. إخوة يقتلون شقيقهم ومصرع جندي وإصابة آخر بحادث سير

شفق نيوز- ديالى/ صلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين أقدموا على قتل شقيقهم بسبب خلاف على أرض زراعية بالمحافظة، فيما لقي جندي بالجيش العراقي مصرعه وأُصيب آخر إثر حادث سير في محافظة صلاح الدين، بحسب وزارة الدفاع.

وعن حادثة المشاجرة العائلية، ذكرت قيادة شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة وقعت داخل أحد المنازل في قرية السندية التابعة إلى قضاء الخالص، نتيجة خلافات على أرض زراعية، وعلى الفور تم توجيه قوة أمنية إلى محل الحادث حال ورود المعلومات بذلك".

وأوضح البيان، أن "المشاجرة كانت بين طرفين من عائلة واحدة (أشقاء)، وقد أسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص بإطلاقة نارية، حيث تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته".

وتابع أنه "وبعد متابعة دقيقة، وخلال ساعات قليلة فقط، تمكنت مفارز الشرطة من تعقب المتهمين وإلقاء القبض عليهم بعد أن لاذوا بالفرار باتجاه العاصمة بغداد، فيما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة (بندقية نوع كلاشنكوف) بعد أن قاموا بتركها في إحدى الأراضي الزراعية في محاولة لإخفاء معالم الجريمة".

وأكدت قيادة شرطة ديالى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل مركز الشرطة المختص، وتوقيف المتهمين وفق أحكام المادة (406 قتل) من قانون العقوبات".

وعن حادث السير ذكرت وزارة الدفاع في بيان، الجمعة، أن "مقاتلين منسوبين إلى قيادة عمليات غرب نينوى، تعرضا إلى حادث سير أثناء نزولهما للتمتع بإجازتهما الدورية، مما نتج عن الحادث وفاة أحدهما وإصابة الآخر".

وأشارت إلى "نقل المنتسبين إلى مستشفى الشرقاط لاجراء اللازم".