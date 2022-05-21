في محافظتين.. حريقان يلتهمان معملاً وبستاناً وفتاة تنهي حياتها بسبب خلافات عائلية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، باندلاع حريقين في معمل وبستان بمحافظتي بابل وواسط، في وقت اقدمت فيه فتاة من مدينة الحلة على الانتحار بسبب خلافات عائلية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في معمل سكر الاتحاد بناحية الشوملي جنوب مدينة الحلة ببابل بسبب تماس كهربائي أدى إلى أضرار مادية كبيرة واختناق خمسة من عمال المعمل".

ولفتت الى ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق ونقل العمال المصابين الى المستشفى".

وفي واسط، اشارت المصادر الى "اندلاع حريق كبير في بستان بمنطقة "البدرية" بمحافظة واسط، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق ومنع انتشار النيران الى المزارع القريبة".

ووفقا للمصادر فإن "سبب الحريق وفق التحقيقات الأولية هو "تماس كهربائي".

وفي السياق، أبلغت المصادر أن "فتاة في الثامنة عشرة من عمرها اقدمت على الانتحار من خلال حرق نفسها داخل منزلها في ناحية أبي غرق غربي الحلة بسبب خلاف مع عائلتها".