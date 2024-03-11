في محافظتين.. حالة انتحار واصابة فتاة باطلاقات مسدس على يد شقيقها

شفق نيوز/ سجلت شرطة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، حالة انتحار لرجل ثلاثيني طعنا بسكين شرقي الموصل، فيما اقدم اخ على اصابة شقيقته بنيران مسدس في العاصمة العراقية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "رجلاً في سن الـ 37 من عمره اقدم على الانتحار من فوق مجسر المثنى شرقي الموصل".

وأوضح المصدر بان "الضحية قام بطعن نفسه بعدة طعنات سكين كان يحمله قبل ان يقدم على إلقاء نفسه من أعلى المجسر على الشارع العام منه"، مبيناً بأن "مجموعة من الناس حاولت منعه من الانتحار إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك".

واضاف المصدر ان شرطة نينوى "فتحت تحقيقاً بالموضوع وتابعت كاميرات المراقبة، وتسعى للاستماع لإفادات الشهود ممن تواجدوا لحظة الحادث".

وفي بغداد؛ كشف مصدر امني للوكالة عن "حدوث خلافات عائلية دفعت اخ إلى فتح النار على شقيقته من سلاح نوع مسدس داخل دارهم ضمن قطاع 24 في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

واوضح المصدر ان "الحادث اسفر عن اصابتها بجروح خطيرة نقلت على اثرها الى المستشفى، فيما لاذ شقيقها بالفرار".