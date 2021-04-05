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في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

Category: أمـن

Date: 2021-04-05T17:50:12+0000
في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع 4 مدنيين بحادث سير شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدنيين الاربعة لقوا مصرعهم جراء تصادم عجلتين على طريق امام ويس- المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة"، موضحا أن "جثث الضحايا تم نقلها للطب العدلي".

وتشهد ديالى وعدة محافظات ارتفاعا بمعدلات الحوادث المرورية جراء انهيار منظومة الطرق وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

بدوره أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بتسجيل حالة انتحار وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شابا من مواليد 1987 اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح ناري نوع (مسدس) داخل منزله بمنطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية".

وبين، أن " أسباب الانتحار لا تزال غامضة"، مبينا أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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