في 3 محافظات.. جثة شاب بقربها "رسالة انتحار" ومقتل شخصين بنزاعين عشائريين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالعثور على جثة شاب بقربها "رسالة انتحار" ومقتل شخصين بنزاعين عشائريين في محافظات بابل وبغداد والبصرة أقصى جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الامنية عثرت على جثة شاب مصابة بحروق بإحدى مزارع ناحية ابي غرق بمحافظة بابل".

وأوضح ان "القوات الامنية وجدت قرب الجثة رسالة انتحار وأدوات تعاطي المخدرات".

وفي البصرة، أشار المصدر الى "مقتل شخص نتيجة نزاع عشائري تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء أبي الخصيب في المحافظة".

والى بغداد، لفت المصدر الى "مقتل شخص اثر دگة عشائرية استخدمت فيها اسلحة الكلاشنكوف ضمن منطقة الطالبية شرقي العاصمة".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث بحثا عن المنفذين".