في محافظتين.. تفكيك عصابة سطو مسلح وشخص يقتحم صيدلية تحت التهديد (فيديو وصور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الاثنين، تفكيك عصابة سطو مسلح واعتقال جميع أفرادها، فيما أوضح مصدر أمني تفاصيل فيديو متداول لدخول شخص لصيدلية وأخذ دواء تحت التهديد في العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة شرطة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم من تكفيك عصابة للسطو المسلح قامت بسرقة مبلغ مالي قدرة 200 مليون دينار عراقي من أحد المنازل في مركز مدينة العمارة"، مبينة أن "هذه العصابة كانت تنشط جرائمها عام 2024 وتم اعتقال 3 أفراد منها في أوقات سابقة، وعام 2025 تمكن فريق العمل بالاشتراك مع قسم شرطة حطين من الإطاحة بآخر متهم فيها".

وبينت القيادة؛ أن "المتهمين الثلاثة قد تم الحكم عليهم، فيما تمت إحالة المتهم الرابع إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

وفي بغداد، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين فيه قيام أحد الأشخاص بالدخول بالقوة إلى إحدى الصيدليات ويقوم بأخذ الدواء بتهديد (سكين).

وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الحادث في منطقة الزعفرانية، وبعد متابعة الأجهزة الأمنية لكاميرات المراقبة تم التوصل الى دار المتهم في منطقة جسر ديالى، وبعد التحري عن المتهم (ح. م. ج) تبين أنه موقوف في مركز شرطة جسر ديالى عن قضية عقوق الوالدين المسجلة بحقه من قبل والده، وبعد التأكد من موقوفيته تم ربط أصل إخبار الاعتداء على الصيدلية".