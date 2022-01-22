في محافظتين.. تسليب وحرق سيارة مدرس وتفجير عبوة على دار أحد المواطنين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم السبت، بتسجيل حوادث أمنية في محافظتين جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان في محافظة ذي قار قام مجهولان اثنان يستقلان دراجة اقدما على سرقة أحد المواطنين ويعمل بائع ارصدة هواتف نقالة، حيث قاما بسرقته مبلغ 15 مليون دينار عراقي، لافتا إلى ان "الحادث حصل اثناء خروجه من المنزل وتوجهه للعمل".

واضاف المصدر، ان الحادث الثاني تمثل بقيام مجهولين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بإحراق عجلة نوع (موهافي) تابعة لأحد المدرسين في مديرية تربية المحافظة، مشيراً إلى أن تفاصيل الجريمة لا تزال غامضة، حيث تواصل الاجهزة الامنية التحقيق فيها لمعرفة المتسبب بها.

وفي محافظة ميسان؛ هز وسط المحافظة انفجار فجر اليوم السبت، تبعه اطلاق نار كثيف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة ابو رمانة وسط محافظة ميسان، حيث تبع الانفجار اطلاق نار كثيف في المنطقة"، مبينا ان " الهجوم استهدف منزل أحد المواطنين، دون معرفة سبب الهجوم".

وأشار إلى أن " قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابساته".