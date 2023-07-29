في محافظتين.. تحرير فتاة واعتقال خاطفيها ووفاة عامل صيانة كهربائية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن قوة امنية تمكنت من تحرير فتاة بعد ملاحقة خاطفيها، وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة، فيما توفي عامل صيانة بصعقة كهربائية في محافظة النجف.

وفي محافظة ذي قار، قال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة دون الـ15 من عمرها تعرضت للاختطاف على يد شخصين بمنطقة المنصورية، وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة، اثناء عودتها من منزل والدها إلى والدتها".

وأضاف المصدر، أن "دوريات النجدة المتجولة في الشوارع كانت على مقربة من حصول الحادث، فقامت بملاحقة الخاطفين على الفور، واعتقالهما وتحرير الفتاة من يدهما".

وفي محافظة النجف، قال مصدر امني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "عامل صيانة في القطاع الخاص بالتيار الكهربائي تعرض لصعقة كهربائية اثناء العمل بمنطقة البركاية، وسط مدينة النجف، مركز المحافظة، ما أدى الى وفاته في الحال"، مبينا ان "قوة امنية هرعت الى منطقة الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا بالحادث".