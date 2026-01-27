في محافظتين.. تحرير ضحية من شبكة اتجار بالفتيات وضبط مواد لتزييف الذهب

شفق نيوز- بغداد/ صلاح الدين

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، تحرير ضحية قاصر تعرضت لجريمة الاتجار بالبشر والاحتجاز والاستغلال وإلقاء القبض على المتورطين في العاصمة بغداد، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ضبط أدوات تُستخدم في عمليات تزييف الذهب في محافظة صلاح الدين.

وذكرت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تمكنت من تحرير ضحية قاصر تعرضت لجريمة الاتجار بالبشر والاحتجاز والاستغلال، وإلقاء القبض على المتورطين بهذه الجريمة الخطيرة".

وبحسب البيان فإن "العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة حيث نفذ قسم مكافحة الاتجار بالبشر/ جانب الكرخ عملية أمنية محكمة أسفرت عن تحرير الضحية التي جرى استدراجها من إحدى المحافظات واحتجازها في بغداد من قبل شبكة إجرامية متخصصة بالاتجار بالفتيات".

وتابع أنه "وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، باشرت مفارز المديرية بجهود ميدانية استثنائية شملت عمليات تعقب ورصد وملاحقة دقيقة، أدت إلى تحديد مكان الاحتجاز ومداهمته أصولياً، وتحرير الضحية سالمة، وإلقاء القبض على عناصر هذه الشبكة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي السياق الأمني ذاته، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، مساء الثلاثاء، "ضبط سبائك ذهبية مزيفة ومواد وأدوات وأصباغ أولية تُستخدم في عمليات تزييف الذهب، وذلك خلال عملية نوعية نُفذت في قضاء الشرقاط ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى "تسليم المواد أصولياً إلى الجهات المختصة حسب الضوابط".