في محافظتين.. اندلاع نزاع عشائري وإصابة شخصين بانفجار جسم غريب

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين طرفين بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، بسبب خلافات قديمة بسبب حادثة قتل".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب بأضرار جسيمة في بناية الشركة المنفذة لمشروع طريق (شطرة _الدولي السريع) كون مكانها كان بين طرفين النزاع، حيث تلقت رصاص كثير ادت لخرق كرفانات العمل، دون تسجيل إصابات تذكر في صفوف العاملين".

وتابع المصدر، ان "قوات امنية كبيرة وصلت لمكان الحادث، وقامت بفتح تحقيق بالحادث واعتقال المتورطين فيه".

من جانب اخر، افاد مصدر امني بمحافظة النجف لوكالة شفق نيوز، ان "شخصين اثنين اصيبا بمنطقة حي ميسان وسط النجف، اثر انفجار جسم غريب أثناء تنظيفهم الحديقة التابعة لهم"، مبينا ان "الجرحى تم نقلهم للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".