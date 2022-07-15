في محافظتين.. انتشال جثة من نهر الفرات وانتحار عشرينية

شفق نيوز / أفاد مصدرين امنيين، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة مجهولة الهوية في نهر الفرات وانتحار شابة عشرينية، في محافظتي المثنى والبصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الشرطة النهرية عثرت على جثة رجل في متوسط العمر مجهولة الهوية في نهر الفرات وسط مدينة السماوة، وقامت بانتشالها".

وأضاف المصدر، أن "القوة الامنية قامت بإرسال الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

من جهة أخرى؛ قال مصدر أمني بمحافظة البصرة لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة في العقد الثاني من عمرها اقدمت على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق في سقف غرفتها في منزلها الواقع بمدينة البصرة مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "سبب الانتحار غامض ولم يُعرف لغاية الآن، إذ تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".