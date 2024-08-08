في محافظتين.. انتشال جثة غريق واعتقال 8 متهمين بالإرهاب ومواد جنائية أخرى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، بانتشال جثة شاب قضى غرقاً في شط العرب، فيما أعلنت وزارة الدفاع عن إلقاء القبض على ثمانية مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات وتهريب النفط في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب تولد 1998 من مياه شط العرب، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

بدورها أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من الإطاحة بعنصر إرهابي، وستة من تجار ومروجي المخدرات، ومتهم آخر بتهريب المشتقات النفطية في مناطق مختلفة من العاصمة.

وأشارت إلى أن جميع المعتقلين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب، و28 مخدرات، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا إلى القضاء.