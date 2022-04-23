في محافظتين.. انتحار وغرق شابين وإصابة أربعة أشخاص بمشاجرة عائلية

شفق نيوز / أفادت مصادر يوم السبت، بانتحار شاب بتناول مادة سامة، واصابة أربعة أشخاص بإطلاقات نارية في مشاجرة عائلية في بغداد، فيما انتشلت القوات الأمنية جثة شاب قضى غرقاً في مدينة الكوت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن " شاباً من مواليد عام ٢٠٠٣ انتحر عبر تناوله مادة سامة داخل منزله، في منطقة حي أور، شرقي بغداد، فما لم تفلح محاولة نقله للمستشفى، ليفارق الحياة متأثراً بالمادة التي تجرعها".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية بدأت بفتح تحقيق لمعرفة سبب الانتحار الذي لا زال غامضاً حتى الآن".

من جهة أخرى أفاد المصدر إن "مشاجرة عنيفة اندلعت نتيجة خلافات عائلية تطورت إلى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص باطلاقات نارية بمناطق متفرقة من أجسامهم".

وأضاف المصدر؛ أن "سيارات الإسعاف نقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما حضرت قوة أمنية الى مكان الحادث وطوقت المنطقة بحثاً تحقيق لمعرفة الجناة الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

كما افاد مصدر بمحافظة واسط إن "مفارز الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب يبلغ 17 عاماً قرب جسر الانوار بمدينة الكوت بعدما قضى غرقاً في نهر دجلة"، مبيناً أن "جثة الشاب أرسلت الى الطب العدلي تمهيداً لتسليمه الى ذويه".