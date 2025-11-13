في محافظتين.. انتحار فتى وشابة تحرق نفسها وسجن موظف "مختلس"

شفق نيوز- ذي قار/ النجف

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل حالة انتحار ومحاولة انتحار أخرى تم انقاذها، وإصابة مواطن بشجار مسلح، في حوادث متفرقة بالمحافظة، فضلا عن الحكم على موظف بتهمة الاختلاس في النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتى دون العشرين من عمره، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بقضاء الدواية نتيجة رسوبه مؤخرا بنتائج الصف الثالث متوسط".

ولفت المصدر إلى أن "فتاة في العشرينات من عمرها اقدمت هي الأخرى على محاولة الانتحار حرقا داخل منزلها في قضاء الغراف بواسطة مادة البنزين وإشعال النار بنفسها".

وأضاف المصدر، أن "الفتاة أقدمت على الانتحار بسبب خلافات عائلية، حيث تم انقاذها من قبل ذويها ونقلها للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

في حين أشار المصدر نفسه، إلى أن "شجاراً مسلحاً اندلع بمنطقة دور النفط وسط مدينة الناصرية، بسبب خلافات سابقة بين طرفين، حيث أسفر الحادث عن إصابة أحد الأطراف بجروح بليغة".

من جانبه، أفاد مصدر قضائي من محافظة النجف، بإصدار حكم بالسجن 15 عاماً موظف حكومي مدان لاختلاسه مواد من مخازن مديرية الزراعة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "محكمة جنايات النجف المختصّة بقضايا النزاهة، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق مدانٍ يعمل مأمور مخزن، لاختلاسه كمية من سماد اليوريا من أحد مخازن مديرية الزراعة في ناحية العباسية".