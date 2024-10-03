في محافظتين.. انتحار فتاة ومحاولة "اغتيال" ضابط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس، بتسجيل حالة انتحار ومحاولة اغتيال ضابط في محافظتين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن منتسبا امنيا تعرض لإطلاق نار في حي الخضراء شارع المعارض بمحافظة كركوك.

واضاف المصدر؛ أن الضابط تعرض لإطلاق نار من قبل مجهول وأسفر عنه إصابة سيارة المنتسب دون إصابته.

وفي بغداد؛ اقدمت فتاة تولد 2009 على الانتحار بأسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش معلقة بالمروحة السقفية داخل غرفة نومها ضمن منطقة الحسينية شمالي العاصمة.

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادثة لعدم قناعة ضابط التحقيق بحادثة الانتحار.