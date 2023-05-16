في محافظتين .. انتحار صبي شنقاً وصعقة ثلاجة تقضي على حياة طفل

شفق نيوز / أفادت مصادر امنية، اليوم الثلاثاء، بأن صبيا انتحر بشنق نفسه، فيما قضى طفل صعقاً بالتيار الكهربائي داخل منزليهما، في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

وفي بغداد قال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "طالباً في المرحلة المتوسطة من تولد عام 2006 قام بالانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل داخل غرفة منزله ضمن منطقة العماري بقرية الفلاحات ضمن مقتربات مدينة الصدر، شرقي بغداد"، مبينا ان " قوة امنية هرعت الى منطقة الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث لكشف تفاصيله، فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي".

وفي السياق قال مصدر في محافظة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز إن "طفلاً لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية داخل منزله بعد ملامسة جهاز السخان في منطقة الجبيرية الثانية باطراف قضاء سامراء، جنوب شرق تكريت".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بملابسات الحادث".