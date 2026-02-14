في محافظتين .. انتحار شاب عشريني وإعادة طفل مختفٍ لذويه

شفق نيوز- المثنى/ كركوك

أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بانتحار شاب عشريني بظروف غامضة وإعادة طفل مختفٍ إلى ذويه في محافظتي المثنى وكركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً باستخدام حبل داخل غرفته في منزله بمدينة السماوة، مركز محافظة المثنى".

وأضاف المصدر أن "دوافع الحادثة لا تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أنه "تم نقل جثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد سبب الوفاة".

إلى ذلك، أفاد مصدر أخر للوكالة، بـ"إعادة طفل إلى ذويه بعد تغيبه عن منزله لعدة ساعات في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، عقب عملية بحث ومتابعة مشتركة نفذتها قوة أمنية".

وأضاف أن "مفرزة الشرطة المجتمعية في القضاء، وبالتعاون مع قاطع نجدة الدبس ومركز الشرطة، تمكنت من العثور على الطفل بعد متابعة دقيقة وبحث مكثف"، مؤكداً أنه "جرى التأكد من سلامته الصحية قبل تسليمه إلى ذويه أصولياً".