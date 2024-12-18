في محافظتين.. انتحار حارس أمني وإحباط محاولة تهريب نحو نصف مليون دولار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار حارس أمني في مجمع سكني وسط المحافظة لسبب مجهول، فيما أحبطت قوة أمنية في بغداد محاولة تهريب نحو نصف مليون دولار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حارساً أمنياً يعمل في إحدى الشركات الأمنية أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي أثناء واجب الحراسة في مجمع (جوان ستي) السكني في كركوك".

وأضاف أن "سبب الانتحار ما زال مجهولاً، وقامت قوة أمنية بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، كما فتحت تحقيقاً بالحادث".

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً يقود سيارة حاول التهرب من سيطرة التفتيش في منطقة الشعب شمالي العاصمة، إلا أن قوة أمنية تمكنت من إيقافه والقبض عليه".

وبين أن "المعتقل كان بحوزته مسدساً وأكثر من 400 ألف دولار أمريكي يريد نقلها إلى إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أنه "تم نقل المعتقل إلى مركز أمني للتحقيق معه".