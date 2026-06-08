في محافظتين.. الإطاحة بقاتل ادّعى "انتحار" زوجته والقبض على "الجوكر"

شفق نيوز- بابل/ بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، مساء اليوم الاثنين، الإطاحة بقاتل أقدم على "خنق زوجته" وادعى أنها انتحرت، فيما تم إلقاء القبض على الملقب بـ"حيدر جوكر" في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حادث وفاة سُجل مبدئياً كحالة انتحار، وتم إكمال إجراءات الدفن، وبسبب اعتراض ذوي المجنى عليها، تحركت الأجهزة الأمنية وأقدمت على فتح القبر وإعادة التحقيق مجدداً.

وأضافت، أن الجثمان تم نقله إلى دائرة الطب العدلي في بغداد، حيث أظهرت النتائج عدم وجود آثار تشير إلى "الشنق"، لتتغير اتجاهات التحقيق بشكل كامل.

وأوضحت القيادة، أن التحريات وكشف الدلالة دلّت على تورط الزوج بقتل زوجته، والذي اعترف بقتلها لاحقاً.

وأشارت إلى أن القاتل اعترف بنشوب خلاف تطور إلى "اعتداء" أدى إلى وفاة المجنى عليها داخل المنزل، قبل أن يحاول إخفاء الحقيقة عبر الادّعاء بانتحارها.

وفي بغداد، أعلنت قيادة شرطة الكرخ، إلقاء القبض على المتهم الملقب بـ"حيدر جوكر"، والمتورط بارتكاب "جرائم سرقة" محتويات العجلات ضمن عدد من مناطق جانب الكرخ.

وذكرت القيادة في بيان، ان عملية القبض جاءت بعد جهود ميدانية وتحريات دقيقة أثمرت عن تحديد هويته ومكان وجوده، حيث تم إلقاء القبض عليه وفق الأصول القانونية.

وأضافت، أن التحقيقات أظهرت أن المتهم كان يعتمد أسلوب فتح العجلات باستخدام مفاتيح خاصة تُعرف بـ"الجوكر"، ومن ثم "سرقة" المحتويات الموجودة داخلها قبل الفرار من مكان الحادث.

وأشارت القيادة، إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيق، بتنفيذ ثلاث عمليات "سرقة" بالطريقة ذاتها ضمن قاطع الكرخ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتوقيفه لاستكمال التحقيقات وعرضه أمام القضاء.