سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في محافظتين.. الإطاحة بـ"داعشي" وقتل آخر بعمليتين منفصلتين

Category: أمـن

Date: 2022-05-03T20:48:07+0000
في محافظتين.. الإطاحة بـ"داعشي" وقتل آخر بعمليتين منفصلتين

شفق نيوز / أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإطاحة بأحد عناصر داعش ضمن محافظة نينوى، فيما أفاد مصدر أمني بقتل داعشي في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من استخبارات اللواء ٣٠ بالحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي والذي كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند في مدينة الموصل".

وأضافت أن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وبعد إجراء التحقيقات الأولية تم تسليم الإرهابي إلى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل".

في المقابل، أبلغ مصدر أمني، الوكالة، أن "حراس معمل للحصى في منطقة بروانة قرب قضاء المقدادية 45كم شمال شرق بعقوبة، اشتبكوا مع داعش وقتلوا أحد عناصره، فيما أصيب أحد الحراس".

وأضاف المصدر، أن "قوات أمنية مشتركة فرضت طوقاً مشدداً، وأجرت عمليات تمشيط نتج عنها السيطرة على جثة الداعشي فيما هرب الباقي إلى البساتين القريبة"، مؤكداً أن "عمليات التمشيط مستمرة".

related

عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

Date: 2019-08-05 07:08:56
عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

"رعاة داعش" أسلوب اختراق جديد للتنظيم الإرهابي في محافظة عراقية ساخنة

Date: 2021-02-25 11:12:50
"رعاة داعش" أسلوب اختراق جديد للتنظيم الإرهابي في محافظة عراقية ساخنة

الحشد يستولي على ثلاثة زوارق لداعش في ديالى

Date: 2021-08-19 09:38:01
الحشد يستولي على ثلاثة زوارق لداعش في ديالى

هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بصفوف الحشد الشعبي في ديالى

Date: 2021-10-26 05:56:13
هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بصفوف الحشد الشعبي في ديالى

تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

Date: 2020-06-18 11:37:45
تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

في ديالى.. إحباط محاولة لتفجير أبراج الكهرباء والحشد يكشف نتائج عمليته العسكرية

Date: 2021-08-17 12:40:07
في ديالى.. إحباط محاولة لتفجير أبراج الكهرباء والحشد يكشف نتائج عمليته العسكرية

الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

Date: 2019-12-02 00:10:25
الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

انفجار يوقع 6 ضحايا ومصابين من الحشد في ديالى

Date: 2020-12-03 18:26:42
انفجار يوقع 6 ضحايا ومصابين من الحشد في ديالى