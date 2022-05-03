في محافظتين.. الإطاحة بـ"داعشي" وقتل آخر بعمليتين منفصلتين

شفق نيوز / أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإطاحة بأحد عناصر داعش ضمن محافظة نينوى، فيما أفاد مصدر أمني بقتل داعشي في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من استخبارات اللواء ٣٠ بالحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي والذي كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند في مدينة الموصل".

وأضافت أن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وبعد إجراء التحقيقات الأولية تم تسليم الإرهابي إلى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل".

في المقابل، أبلغ مصدر أمني، الوكالة، أن "حراس معمل للحصى في منطقة بروانة قرب قضاء المقدادية 45كم شمال شرق بعقوبة، اشتبكوا مع داعش وقتلوا أحد عناصره، فيما أصيب أحد الحراس".

وأضاف المصدر، أن "قوات أمنية مشتركة فرضت طوقاً مشدداً، وأجرت عمليات تمشيط نتج عنها السيطرة على جثة الداعشي فيما هرب الباقي إلى البساتين القريبة"، مؤكداً أن "عمليات التمشيط مستمرة".