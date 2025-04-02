في محافظتين.. الإطاحة بعصابة "خطرة" واعتقال معتدين على حراس أمنيين (فيديو وصور)

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، الإطاحة بعصابة "خطرة" تتاجر بالمخدرات وتمارس النصب والاحتيال على المواطنين في بغداد، واعتقال أشخاص لاعتدائهم على الحراس الأمنيين في إحدى المستشفيات بمحافظة ذي قار.

وذكرت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المديرية العامة للأمن والانضباط في الهيئة، تمكنت من اعتقال عصابة متورطة في تجارة المخدرات والنصب والاحتيال على المواطنين في العاصمة بغداد.

وأوضحت، أن عملية الاعتقال جاءت بعد جهد أمني مكثف بذله فريق متخصص لرصد تحركات هذه العصابة الخطرة التي تستهدف المواطنين.

وتابعت، أن المديرية العامة للأمن والانضباط نجحت في الإطاحة بهم واعتقالهم، كما تم ضبط مواد مخدرة وممنوعات كانت بحوزتهم، وذلك بعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص.

وفي ذي قار، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القبض على ستة أشخاص بعد قيامهم يوم أمس الثلاثاء بالاعتداء على الحراس الأمنيين لمستشفى الناصرية التعليمي (التركي) خلال تلقي المستشفى الحالات المرضية والطارئة.

وأشارت القيادة، إلى أن المتهمين تمت إحالتهم إلى قسم شرطة بلدة الشامية/مركز شرطة الإسكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولياً.