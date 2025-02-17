في محافظتين.. القبض على 4 متهمين يتاجرون بالأسلحة والنقود الأثرية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يوم الاثنين، القبض على أربعة متهمين يقومون بتجارة الأسلحة والعملة النقدية الأثرية في محافظتي صلاح الدين وبابل.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بجهود استثنائية من قبل وكالة الاستخبارات في مكافحة تجارة الأسلحة، فقد نفذت مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل عملية استخبارية دقيقة مكنتها من إلقاء القبض على متهمين يرومان إدخال أسلحة الى المحافظة قادمين بها من خارجها، حيث تم إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وضبط الأسلحة التي بحوزتهما".

ولفتت إلى أنه "في عملية منفصلة أخرى، نفذتها مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة صلاح الدين، بعد أن رصدت معلومات تفيد بوجود متهمين قادمين من خارج المحافظة بحوزتهما عملة نقدية أثرية يرومان تهريبها".

وتابعت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وإلقاء القبض عليهما وضبط العملة النقدية الأثرية التي بحوزتهما"، مبينة أنه "دُونت أقوال المتهمين بالاعتراف وصُدقت قضائياً وأُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".