في محافظتين.. القبض على 3 متهمين: سرقة 75 مليون دينار وتسليب سيارة "رانج"

شفق نيوز/ تمكنت القوات الامنية في محافظتي بغداد وكربلاء القبض على عدد من المتهمين بالسرقة.

وذكرت شرطة كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز من مديرية حماية المنشآت نجحت بالقبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي كبير يقدر بـ75 مليون دينار عراقي من موظفة في مصرف حكومي داخل المحافظة،

وأشار إلى أنه نتيجة للحس الأمني العالي والانتباه الشديد استطاعت القوة المكلفة بحماية المصرف من التعرف على السارق والقبض عليه بسرعة قياسية وتمنعه من الهرب ليتم إحالته إلى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وفي بغداد؛ افاد مصدر أمني بسرقة سيارة نوع رانج روفر من منطقة الشعلة شمالي غربي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه بحسب اخبار صاحب العجلة بأن العجلة توجهت إلى محافظة بابل ضمن السريع الدولي، وتم تشكيل فريق عمل من قبل دوريات قاطع نجدة المحمودية وانتشار الدوريات ضمن السريع الدولي.

وأكد المصدر إلقاء القبض على العجلة وبداخلها أشخاص عدد (2) وهم كل من (أ.ج.م) تولد 1993 يسكن كربلاء وبصحبته المدعو (ي.ث.ز) تولد 1995 يسكن كربلاء، مشيرا إلى تسليم العجلة مع الاشخاص الى مكتب مكافحة اجرام المحمودية مع طالب النجدة صاحب العجلة.