في محافظتين.. القبض على 11 متهما بينهم اجانب بحوزتهم مواد مخدرة

شفق نيوز/ ألقت قوات الحدود العراقية اليوم الجمعة، القبض على (11) متهماً بينهم أجانب بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وواسط.

وذكر بيان لقيادة قوات الحدود ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "ضمن جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات، وبعمليات منفصلة، تمكنت مراكز شرطة كمرك الشلامجة وزرباطية التابعة لمديريتي شرطة كمرك المنطقة الثالثة والرابعة من ضبط (11) متهماً بينهم (5) أجانب".

واضاف البيان؛ ان الملقى القبض عليهم ضبط "بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ميتادون، كرستال، ترامادول، ماريجوانا)، حيث تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".