في محافظتين.. القبض على متهم بالشروع بالقتل واعتقال 12 بجريمة "الدكة" العشائرية والمخدرات

شفق نيوز / أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على 12 متهماً بجريمة الدكة العشائرية والمخدرات وحيازة أسلحة غير مرخصة في العاصمة بغداد، فيما اعتقلت شرطة واسط، شخصاً أصاب شقيقه بطلق ناري جراء مشاجرة في النعمانية.

وذكرت الشرطة الاتحادية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة ‏‏من اللواء الثاني تمكنت عن طريق ‏تنفيذ إحدى ‏الممارسات الأمنية من إلقاء ‏‏القبض على 3 متهمين في منطقة ‏‏(النهروان) ضُبط بحوزتهم مادة (كرستال) المخدرة تقدر 20 غراماً، مع (بايب) ملوث للتعاطي".

وأضافت الشرطة، أن "قوة من اللواء الأول ألقت القبض على ثمانية متهمين قاموا بإرتكاب جريمة (الدكة) العشائرية، وإطلاق العيارات النارية في منطقة (حي الأمين) وبحوزتهم بندقية (كلاشنكوف)".

ولفتت إلى أن "قوة من اللواء الثالث، وعبر تسيير الدوريات في الأزقة الفرعية، ألقت القبض على متهم يحمل سلاحاً (مسدس) غير مرخص"، مؤكدة إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة، لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم.

وفي واسط، ألقت مفارز قسم شرطة النعمانية، القبض على متهم أطلق النار على شقيقه وأصابه على خلفية شجار تطور إلى استخدام السلاح، كما ضبطت السلاح المستخدم في المشاجرة، وأحالت المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل.