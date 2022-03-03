في محافظتين.. القبض على لص سرق 15 مليون دينار و7 متهمين بقضايا مخدرات

شفق نيوز/ تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد اليوم الخميس، من إلقاء القبض على متهم مطلوب، فيما كشفت قيادة شرطة بابل عن إلقاء القبض على 7 متهمين بقضايا المخدرات في ممارسات أمنية منفصلة بالمحافظة.

وذكر بيان صادر من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم القبض على مطلوب صادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات، لقيامه بسرقة مبلغ قدره ١٥ مليون دينار من داخل محل تجاري ضمن قاطع الرصافة، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا.

واضاف البيان؛ أن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وفي بابل؛ قال قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مفارز شعب قسم شؤون المخدرات في المحافظة ألقت، من خلال ممارسات أمنية منفصلة، القبض على ثلاثة متهمين بترويج المواد المخدرة وضبط مواد مخدرة، ومجموعة من الأدوات المختلفة التي تستعمل للتعاطي.

وتابع البيان؛ أنه ألقي القبض على أربعة متهمين بحوزتهم أكثر من (1300 مليغرام) من مادة الكريستال، ومجموعة من أدوات التعاطي، مع عدد من الأقراص المخدرة، وذلك من خلال الإجراءات الأمنية ضمن سيطرات الشهداء، حلة – ديوانية (النيل)، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.