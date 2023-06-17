في محافظتين.. القبض على قاتلين اثنين بوقت قياسي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت، عن إلقاء القبض على قاتلين اثنين في بغداد والمثنى بوقت قياسي، في عمليتين منفصلتين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، داخل هيكل بناء في حي العامل ببغداد".

وبينت أن "القاتل استخدم أنبوباً حديدياً (بوري) وضرب به الضحية على رأسها ما تسبب بموتها، وإثر ورود معلومات عن العثور على الجثة داخل الهيكل، تم إجراء الكشف الموقعي وتشكيل فريق أمني مشترك استطاع وبزمن قياسي بعد التحري وجمع المعلومات وتتبّع منظومة كاميرات المراقبة من إلقاء القبض على الجاني وإحالته إلى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية القانونية بحقه".

وعلى صعيد متصل، قالت مديرية إعلام شرطة محافظة المثنى، إن "مركز شرطة الخضر تلقى إبلاغاً بوجود مشاجرة وجريمة قتل في إحدى المناطق السكنية، وتم التوجه والانتقال الى محل الحادث حيث تبين ان الجاني قتل ولاذ بالفرار".

وأوضحت أن "دوريات من شرطة الخضر وشعبة مكافحة الإجرام خرجت بحثاً عن الجاني وتم القاء القبض عليه بوقت قياسي وبعد التحقيق معه اعترف بوجود طرف ثالث في الجريمة وتم إلقاء القبض عليهم بداخل القضاء وفي نفس اليوم".

وأكدت المديرية إحالة المتهمين الى المحكمة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.