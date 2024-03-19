في محافظتين.. القبض على شبكة إرهابية واحتجاز 45 عاملاً أجنبياً مخالفاً للقانون

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في كركوك، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شبكة لعناصر تنظيم داعش، فيما تم احتجاز 45 عاملاً أجنبياً مخالفاً للقانون في كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بجهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك، عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من 11 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية".

وبينت أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى العصابات الإرهابية المتطرفة ومشاركتهم في الهجمات الإرهابية ضد قواتنا الأمنية في وقت سابق"، مشيرة إلى إحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم.

من جانب آخر، أفادت قيادة شرطة كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "مفارز قسم الإقامة والشرطة الدولية وجهازي المخابرات والأمن الوطني، تمكنت من حجز 45 مخالفاً من جنسيات أجنبية".

وأضافت أنه "تمت عملية المداهمة بعد ورود معلومات عن تواجدهم داخل أحد الدور السكنية لمخالفتهم شروط الإقامة وجرت إحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، لافتة إلى أن "هذه الحملات تأتي في إطار متابعة العمال الأجانب في المدينة وترحيل المخالفين منهم بشكل عاجل".