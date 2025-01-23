في محافظتين.. القبض على تاجري مخدرات احدهما يستعين بأمرأة لتمرير بضاعته

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالقبض على تاجري مخدرات، بعمليتين أمنيتين منفصلتين في محافظتي البصرة وميسان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "مديرية شؤون المخدرات في محافظة البصرة، تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات، خلال عملية مداهمة، في قضاء القرنة شمالي المحافظة".

وأضاف أنه "خلال المداهمة، أقدم تاجر المخدرات على قتل نجله وإصابة أحد المنتسبين بجروح".

وتابع المصدر، "وفي عملية أخرى، ألقت قوة من مديرية شؤون مخدرات ميسان القبض على تاجر مواد مخدرة، بصحبته امرأة تعمل معه غطاء في عمليات التهريب".

وبين أنه "تم القبض عليهما بالجرم المشهود، وبحوزتهما (14) كيلوغرام من حبوب الكبتاجون المخدرة في ميسان".

وفي السنوات الأخيرة، أظهرت البيانات الرسمية في العراق زيادة ملحوظة في تجارة وتعاطي المخدرات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدرة في العام الماضي، بلغت قيمتها حوالي 144 مليون دولار.

ووفقًا لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية، تم القبض على نحو 10 آلاف شخص في العام الماضي، بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات، فيما تمت محاكمة أكثر من 5 آلاف منهم.

كما كشفت الإحصائية عن نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك العديد من الشبكات الدولية المتورطة في تجارة المخدرات، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تحول العراق إلى “محور” رئيسي لتهريب المخدرات.