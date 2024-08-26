في محافظتين.. العثور على جثة شاب مختطف ومصرع وإصابة شخصين بحادث سير

شفق نيوز/ عثرت قوة أمنية يوم الاثنين، على جثة شخص اختطف اختطف قبل ايام في منطقة الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين، فيما قضى شخص وأصيب آخر في حوادث سير بالعاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أنه تم العثور على جثة شاب مقتولاً في منطقة الاسحاقي الجبيربة الثالثة بسامراء، مشيرا إلى أن الشباب تم اختطافه قبل عدة ايام.

وأضاف المصدر؛ أن قوة امنية رفعت الجثة وتم نقلها الى الطب العدلي وفتحت تحقيق لمتابعة ملابسات الحادث.

وفي بغداد؛ لقى رجل تولد 1964 مصرعه نتيجة تعرضه لحادث انقلاب دراجته النارية ضمن منطقة باب الشيخ وسط العاصمة.

وأشار مصدر أمني في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ إلى أن الرجل فارق الحياة على الفور.

وتابع؛ المصدر؛ أن طفلا يبلغ من العمر 11 عاما أصيب نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة نوع تكسي ضمن منطقة شارع حيفا.

ولفت المصدر إلى أنه تم التحفظ على السائق ونقل المدهوس الى المستشفى والذي حالته لاتخلو من الخطورة.