في محافظتين.. العثور على جثة شاب بعد 5 ايام من البحث ومصرع طفل بحادث دهس

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع طفل بحادث دهس في اطراف قضاء الخالص شمال غرب بعقوبة، فيما عثرت القوات الأمنية على جثة شاب مرمية وسط محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات لقي مصرعه جراء حادث دهس غير متعمد في قرية (سعدية الشط) 15 كم غرب قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة".

واضاف ان "جثة الطفل نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى بين الحين والاخر حوادث دهس غير متعمدة جراء الاهمال وعدم الانتباه خلفت الكثير من الضحايا اغلبهم اطفال.

إلى ذلك، افاد مصدر امني في ميسان جنوبي العراق، بالعثور على جثة شاب مقتول، مرمية داخل شبكة للمياه الثقيلة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا عمره دون العشرين تم العثور على جثته بعد خمسة أيام من اختفائه، مرمية داخل مجاري المياه الثقيلة في حي الرحمة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

َوبين المصدر، ان "الجثة عليها آثار طعنات بآلة حادة"، مشيرا الى ان "القوات الامنية قامت بنقلها الى دائرة الطب العدلي فيما شرعت بالبحث عن ثلاثة من اصدقائه، بتهمة قتله".