في محافظتين.. العثور على جثة رجل داخل منزله ورصاصة طائشة تنهي حياة شاب

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في محافظتي صلاح الدين وديالى بالعثور على جثة رجل داخل منزله باطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت، ومصرع شاب جراء خطأ في ادامة وصيانة قطعة سلاح شمال غرب بعقوبة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان الاجهزة الامنية والاهالي عثروا على جثة رجل متوفي يبلغ من العمر 45 عاما داخل منزله في منطقة (دوانم المعمل) باطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت".

واضاف ان "الرجل متوفي منذ 10 أيام بحسب التحليل الطبي ويعيش وحيدا في منزله فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وفي ديالى؛ قال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "شابا لقي مصرعه جراء رصاصة طائشة طالته خلال إدامة سلاح كلاشنكوف من قبل أحد اقربائه عندما كان على مقربة منه في ناحية جديدة الشط 25 كم شمال غرب بعقوبة".

واضاف ان "السلطات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".

وتشهد ديالى بشكل مستمر سقوط ضحايا جراء اخطاء صيانة وادامة الاسلحة الشخصية.