في محافظتين.. العثور على جثة رجل داخل مقبرة وضبط شركة مالية "متخفية"

شفق نيوز- النجف/ الديوانية أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، يوم الأحد، العثور على جثة رجل داخل مقبرة وادي السلام، فيما ضبطت القوات الأمنية شركة مالية "متخفية" في محافظة الديوانية.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محطة الاستجابة والسيطرة 911 استخبرت بوجود حالة وفاة داخل الفتحة الثامنة من مقبرة وادي السلام في محافظة النجف".

وأضافت أن "مفارز المركز المختص توجهت إلى مكان الحادث، حيث عُثر على جثة رجل يبلغ من العمر نحو 61 عاماً، يقيم في محافظة الديوانية، وفقاً للبيانات الموجودة في بطاقة السكن التي عُثر عليها معه، وبعد الكشف الأولي من قبل الجهات المختصة، تبيّن أن الوفاة طبيعية (قضاء وقدر)".

وإلى الديوانية، ذكرت الوكالة أنه "بناءََ على توجيهات عليا وبمتابعة الأشخاص المخالفين، تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية وبعد توفر معلومات تفيد بوجود شركة للقروض المالية متخفية تزاول أعمالها داخل أحد منفافذ الكي كارد يقوم صاحبها بمنح قروض وسلف مالية للمواطنين مقابل أرباح وفوائد شهرية بعد أخذ ضمانات منهم (صكوك وبطاقات ماستر كارد)".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب الشركة".