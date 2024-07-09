في محافظتين.. الداخلية تطيح بتاجري مخدرات وتعتقل أطراف مشاجرتين مسلحتين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء، الإطاحة بتاجري مخدرات في كربلاء، في حين تم الاستيلاء على اسلحة غير مرخصة ومئات إطلاقات الرصاص في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "ووفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وآخر مروج، جاءت عملية القبض في محافظتي كربلاء المقدسة والبصرة".

وأضاف ميري أن تم "ضبط بحوزة المتهم الأول والذي يعمل مروج للمواد الممنوعة كمية من مادة الكرستال المخدرة وبدلالته تم إلقاء القبض على المتهمين الاثنين الآخرين وبحوزتهما (1 كيلو ونصف الكيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة"، مشيرا إلى أنه "تم عرض أوراقهم التحقيقية امام انظار قضاة التحقيق، وجرى توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".

وفي العاصمة بغداد؛ افاد مصدر أمني بوجود مشاجرة وإطلاق نار في مدينة الصدر حي جميلة شرقي العاصمة.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ أنه "على الفور تم الانتقال الى المكان المحدد وبعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة القريبة تم تطويق المنطقة وإلقاء القبض على متهم حاول الفرار بعد ان قام باطلاق النار ادى الى اصابة ابن أخيه في قدميه".

وأشار إلى أنه تم "ضبط بحوزة المتهم ( بندقية كلاشنكوف، 2 مسدس مختلف، 2 رمانة دخانية، 4 حاوية عتاد كلاشنكوف، 600 اطلاقة عتاد خفيف، 3 مخزن مسدس)".

ولفت إلى أن "في مدينة الصدر قطاع 2 تم تطويق محل مشاجرة مسلحة أخرى أدت الى اصابة 3 أشخاص وإلقاء القبض على الجاني".

وبين أن تم ضبط بحوز الجاني على (بندقية كلاشنكوف، 6 مخزن بندقية وعتاد خفيف عدد 25 اطلاقة)، وتم إحالة المتهمين مع الاسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.