في محافظتين.. الخلافات العائلية تودي بحياة امرأة وتدفع فتاة للانتحار حرقاً

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، يوم الاثنين، إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في منزلها بسكب مادة البنزين عليها بسبب خلافات عائلية، فيما ألقت قيادة عمليات بغداد القبض على متهمين اثنين أقدما على قتل امرأة داخل دارها نتيجة خلافات عائلية أيضاً.

وذكرت شرطة الديوانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ضابطاً برتبة ملازم تمكن من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في منزلها بسكب مادة البنزين بعد التحرك الفوري وإقناعها بالعدول عن الانتحار بسبب خلافات عائلية".

وفي بغداد، أعلنت قيادة عمليات العاصمة، في بيان ورد للوكالة، الإطاحة بمتهمين اثنين أقدما على قتل "مواطنة" داخل دارها نتيجة خلافات عائلية وضبط سلاح الجريمة الذي كان بحوزتهم، وآخر بجرائم التزوير.

وأشارت إلى أن ذلك جاء من خلال الممارسات الأمنية ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية التي تجريها تشكيلات الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن مناطق (الزعفرانية، النهروان، الأمين) بحانب الرصافة.