في محافظتين.. الاطاحة بشخصين بحوزتهما قطع اثرية واعتقال 29 متسللاً أجنبيا

شفق نيوز/ أطاحت القوات الأمنية، يوم الخميس، بمتهمين اثنين بحوزتهما قطع أثرية في محافظة النجف، فيما القت القبض على (29) متسللا اجنبيا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تواصل عملياتها النوعية للحفاظ على الإرث الحضاري، حيث رصدت معلومات عن وجود شخصين بحوزتهما قطع أثرية تعود لعصور تاريخية عراقية قديمة".

وتابعت "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري والتأكد من صحة المعلومات وإلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم قطع أثرية مختلفة الأشكال والأنواع وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بالمتاجرة بالقطع الأثرية. وتمت إحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وفي السياق؛ أكدت قيادة قوات الحدود في بيان ورد للوكالة "التصدي لحالات التسلل والتهريب، حيث تمكن الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث من إلقاء القبض على (29) متسللا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأشارت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".