في محافظتين.. "اغتصاب" طفلة بعمر 5 سنوات وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الجمعة، بأن شخصاً أقدم على "اغتصاب" طفلة لم تتجاوز الخمس سنوات من عمرها، فيما أصيب خمسة أشخاص أغلبهم أطفال بنزاع عشائري في نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أباً تقدم ببلاغ ضد شخص قام بالاعتداء الجنسي على ابنته التي لم تتجاوز الخمس سنوات من عمرها، في قضاء الدير شمالي البصرة".

وأضاف أن "قوة من مكافحة إجرام الدير ألقت القبض على المتهم وتمت إحالته إلى القضاء لينالجزاءهالعادل".

وفي نينوى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين أفراد من عشيرتين في إحدى مناطق قضاء سنجار تصاعدت إلى استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، من بينهم ثلاثة أطفال تصادف وجودهم في موقع الحادث".

وأشار إلى أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى سنجار لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية فتحت تحقيقاً لاتخاذ الإجراءات القانونيةبحقالمتسببين".