في محافظتين.. اعتقال 7 مطلوبين وتفكيك إحدى "أخطر" شبكات تهريب الآثار

شفق نيوز- صلاح الدين/ كركوك

أفاد مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، تفكيك واحدة من "أخطر" شبكات تهريب الآثار وضبط قطع أثرية بحوزتها، فيما أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في كركوك عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين بقضايا سرقة وتزوير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من تفكيك واحدة من أخطر شبكات تهريب الآثار، وضبطت 12 قطعة أثرية تعود لحقب قديمة من الحضارتين السومرية والآشورية، كانت العصابة تنوي بيعها في سامراء".

وأضاف أن "العملية جاءت بعد متابعة استخبارية دقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أفراد الشبكة، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وفي كركوك ذكرت مديرية مكافحة الإجرام، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العمليات نُفذت خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق متفرقة من كركوك، وأسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين وفق أوامر قبض قضائية"، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.