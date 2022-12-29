في محافظتين.. اعتقال 7 مطلوبين بجرائم جنائية والإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كميات كبيرة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين بجرائم جنائية مختلفة أبرزها القتل، فيما اعتقلت استخبارات الداخلية في الانبار تاجر مخدرات بحوزته كميات كبيرة منها.

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز مكتب قسم مكافحة الإجرام، استطاعت خلال الـ24 ساعة الماضية تنفيذ سبع مذكرات إلقاء قبض خلال الممارسات الأمنية، بحق متهمين بجرائم جنائية منفصلة تنوعت بين القتل والخطف والسرقة.

وبينت أن الممارسات جرت بمناطق متفرقة من المحافظة، لافتة الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كافة وتوقيفهم أُصولياً.

من جانب آخر، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الانبار، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تنفيذ عملية نوعية بناء على معلومات استخبارية وتمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبطت بحوزته 17 كيلو و500 غرام من مادة الكريستال المخدرة، و17 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون.

وأشارت الى إحالة المتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل.