في محافظتين.. اعتقال 5 قتلة وإحباط محاولة تهريب أجانب لبغداد

شفق نيوز- الديوانية/ ديالى

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين قاموا بقتل ثلاثة مواطنين في محافظة الديوانية، فيما أحبطت شرطة ديالى محاولة تهريب تسعة أجانب إلى العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة مشتركة من خلية "الصقور الاستخبارية" ومكافحة إجرام محافظة الديوانية، ألقت القبض على خمسة متهمين بقتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة داخل عجلتهم في شارع التحدي وسط مدينة الديوانية، الشهر الماضي بسبب خلافات عشائرية.

وبينت أن عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعة مستمرة وعمل ميداني في مختلف الأوقات، إذ تم التوصل إلى إماكن تواجدهم داخل هور الدلمج، كما شرعت القوة المنفذة للواجب بعملية بحث وتفيش في المنطقة لتأمينها.

وفي ديالى، أفادت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بإحباط عملية تهريب أجانب داخل مخبئين "بطريقة احترافية في سقف خشبي ثانوي لشاحنة حمل".

وأوضحت أن مفارز مركز شرطة جديدة الشط التابع إلى قسم شرطة هبهب تمكنت من ضبط شاحنة نوع "كنتر حمل" في سيطرة جسر الطارمية، كانت تحمل داخلها تسعة أجانب، تم إخفاؤهم داخل سقف ثانوي للعجلة معدّ للتهريب.

وأشارت إلى أن العملية جاءت بعد ورود معلومات من قسم شرطة هبهب ومركز شرطة جديدة الشط، وبالتعاون مع شعبة استخبارات جديدة الشط، حيث جرى تفتيش العجلة بدقة والعثور على الهواتف الذكية المقفلة والمهربين داخلها.

وأكدت قيادة الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق والمضبوطات وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.